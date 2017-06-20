«Краснодар» сделал предложение полузащитнику Данни

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Данни 5 июня сообщил об уходе из петербургского «Зенита», за который выступал с лета 2008 года. Во вторник генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев рассказал «Р-Спорт» об интересе «бело-голубых» к португальцу.

«Краснодар» сделал предложение Данни о контракте, — сказал собеседник агентства.

По информации «Р-Спорт», предложение «Краснодара», адресованное Данни, отличается от того, что сделало «Динамо», в выгодную сторону.