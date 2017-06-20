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20 июня 2017, 12:33 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Краснодар» сделал предложение полузащитнику Данни

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Футбольный клуб «Краснодар» сделал предложение о контракте португальскому полузащитнику Данни, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Футбольный клуб Краснодар сделал предложение о контракте португальскому полузащитнику <span class=error>Данни</span> сообщил агентству Р-Спорт источник знакомый с ситуацией. Увеличить
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Данни 5 июня сообщил об уходе из петербургского «Зенита», за который выступал с лета 2008 года. Во вторник генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев рассказал «Р-Спорт» об интересе «бело-голубых» к португальцу.

«Краснодар» сделал предложение Данни о контракте, — сказал собеседник агентства.

По информации «Р-Спорт», предложение «Краснодара», адресованное Данни, отличается от того, что сделало «Динамо», в выгодную сторону.

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«Динамо» сделало Данни предложение и ждёт ответа от футболиста

«Динамо» сделало Данни предложение и ждёт ответа от футболиста

Как сообщили в пресс-службе московского «Динамо» корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину, клуб сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Мигелу Данни. Руководство бело-голубых очень хочет, чтобы 33-летний игрок вернулся в «Динамо».
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