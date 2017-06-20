«Краснодар» сделал предложение полузащитнику Данни
МОСКВА, 20 июн —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Футбольный клуб «Краснодар» сделал предложение о контракте португальскому полузащитнику Данни, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Данни 5 июня сообщил об уходе из петербургского «Зенита», за который выступал с лета 2008 года. Во вторник генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев рассказал «Р-Спорт» об интересе «бело-голубых» к португальцу.
«Краснодар» сделал предложение Данни о контракте, — сказал собеседник агентства.
По информации «Р-Спорт», предложение «Краснодара», адресованное Данни, отличается от того, что сделало «Динамо», в выгодную сторону.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter