«Динамо» сделало Данни предложение и ждёт ответа от футболиста

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Данни по окончании минувшего сезона покинул «Зенит». Португальский футболист был игроком сине-бело-голубых с 2008 года, а до этого три с половиной года защищал цвета «Динамо».

В сезоне-2016/17 российской Премьер-Лиги Данни принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что переговоры с хавбеком провёл его родной клуб — «Маритиму».