«Динамо» сделало Данни предложение и ждёт ответа от футболиста
Как сообщили в
пресс-службе московского «Динамо» корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину, клуб сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Мигелу Данни. Руководство бело-голубых очень хочет, чтобы 33-летний игрок вернулся в «Динамо».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Данни по окончании минувшего сезона покинул «Зенит». Португальский футболист был игроком
В сезоне-2016/17 российской
Ранее сообщалось, что переговоры с хавбеком провёл его родной клуб — «Маритиму».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter