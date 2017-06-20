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20 июня 2017, 12:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Динамо» сделало Данни предложение и ждёт ответа от футболиста

Как сообщили в пресс-службе московского «Динамо» корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину, клуб сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Мигелу Данни. Руководство бело-голубых очень хочет, чтобы 33-летний игрок вернулся в «Динамо».

Как сообщили в <nobr>пресс-службе</nobr> московского Динамо корреспонденту Чемпионата Никите Кузину клуб сделал предложение бывшему полузащитнику Зенита <span class=error>Мигелу</span> <span class=error>Данни</span>. Увеличить
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Данни по окончании минувшего сезона покинул «Зенит». Португальский футболист был игроком сине-бело-голубых с 2008 года, а до этого три с половиной года защищал цвета «Динамо».

В сезоне-2016/17 российской Премьер-Лиги Данни принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что переговоры с хавбеком провёл его родной клуб — «Маритиму».

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