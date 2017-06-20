Муравьев: Интереса к футболистам «Динамо» Погребняку и Дьякову, к сожалению, нет

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Контракты 33-летнего Погребняка и 28-летнего Дьякова с «Динамо» истекают летом 2018 года, и руководство «бело-голубых» ищет для них приемлемые варианты трудоустройства, так как тренерский штаб команды на них не рассчитывает.

«К сожалению, нет, — ответил Муравьев по телефону на вопрос, появился ли интерес к Дьякову и Погребняку со стороны других клубов. — У клуба есть желание расстаться в игроками в это межсезонье».