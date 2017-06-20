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20 июня 2017, 10:47 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Муравьев: Интереса к футболистам «Динамо» Погребняку и Дьякову, к сожалению, нет

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Принадлежащие московскому «Динамо» нападающий Павел Погребняк и защитник Виталий Дьяков, к сожалению, не вызывают интереса у других клубов, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор «бело-голубых» Евгений Муравьев.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов.</em> Принадлежащие московскому Динамо нападающий Павел <span class=error>Погребняк</span> и защитник Виталий Дьяков к сожалению не вызывают интереса у других клубов заявил агентству Р-Спорт генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев. Увеличить
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Контракты 33-летнего Погребняка и 28-летнего Дьякова с «Динамо» истекают летом 2018 года, и руководство «бело-голубых» ищет для них приемлемые варианты трудоустройства, так как тренерский штаб команды на них не рассчитывает.

«К сожалению, нет, — ответил Муравьев по телефону на вопрос, появился ли интерес к Дьякову и Погребняку со стороны других клубов. — У клуба есть желание расстаться в игроками в это межсезонье».

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