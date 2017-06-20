«СКА-Хабаровск» не рассматривает варианты проведения матчей РФПЛ в других городах
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. «СКА-Хабаровск» рассчитывает проводить домашние матчи только на хабаровском стадионе имени Ленина и сейчас не рассматривает других вариантов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Олег Флегонтов.
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«Мы надеемся, что будем играть на своем стадионе», — сказал Флегонтов по телефону. На вопрос, рассматриваются ли варианты проведения домашних матчей на других аренах, гендиректор «СКА-Хабаровска» ответил: «Никакие варианты не рассматриваем».
«Комиссия РФС не ставила требований заменить газон — нам нужно было привести его в надлежащее состояние. Путем переговоров нашего губернатора Вячеслава Шпорта с Виталием Мутко была достигнута договоренность о том, что нам будет выделен новый газон», — отметил Флегонтов.
«Мы будем выполнять требования комиссии. Есть мелкие замечания, а есть более крупные. Все они будут выполнены», — сказал собеседник ТАСС.
В сезоне-2016/17 «СКА-Хабаровск» занял четвертое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). По итогам двух стыковых матчей за право выступления в РФПЛ хабаровская команда одолела «Оренбург». «СКА-Хабаровск» выступил в РФПЛ впервые.
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