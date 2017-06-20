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20 июня 2017, 10:40 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«СКА-Хабаровск» не рассматривает варианты проведения матчей РФПЛ в других городах

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. «СКА-Хабаровск» рассчитывает проводить домашние матчи только на хабаровском стадионе имени Ленина и сейчас не рассматривает других вариантов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Олег Флегонтов.

Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин в интервью изданию «Спорт-Экспресс» рассказал, что к «СКА-Хабаровску» есть вопросы по инфраструктуре домашнего стадиона. Во вторник было объявлено, что на стадионе в Хабаровске будет уложен новый газон.

«Мы надеемся, что будем играть на своем стадионе», — сказал Флегонтов по телефону. На вопрос, рассматриваются ли варианты проведения домашних матчей на других аренах, гендиректор «СКА-Хабаровска» ответил: «Никакие варианты не рассматриваем».

«Комиссия РФС не ставила требований заменить газон — нам нужно было привести его в надлежащее состояние. Путем переговоров нашего губернатора Вячеслава Шпорта с Виталием Мутко была достигнута договоренность о том, что нам будет выделен новый газон», — отметил Флегонтов.

«Мы будем выполнять требования комиссии. Есть мелкие замечания, а есть более крупные. Все они будут выполнены», — сказал собеседник ТАСС.

В сезоне-2016/17 «СКА-Хабаровск» занял четвертое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). По итогам двух стыковых матчей за право выступления в РФПЛ хабаровская команда одолела «Оренбург». «СКА-Хабаровск» выступил в РФПЛ впервые.

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Искусственный газон на стадионе ФК «СКА-Хабаровск» будет заменен на более современный

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт. Искусственный газон на стадионе имени Ленина в Хабаровске, где проводит свои домашние матчи новичок Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «СКА-Хабаровск», будет заменен на более современное покрытие нового поколения, сообщается на официальном сайте клуба.
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