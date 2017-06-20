Муравьев: Данни обещал дать ответ ФК «Динамо» по поводу контракта на днях

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Данни 5 июня сообщил об уходе из петербургского «Зенита», за который выступал с лета 2008 года. До переезда в Санкт-Петербург хавбек на протяжении 3,5 сезонов выступал за «Динамо».

«Данни взял тайм-аут, уехал в Португалию и обещал на днях нам ответить (по поводу возможного контракта). У “Динамо” есть к нему определенный интерес», — сказал Муравьев по телефону.

В составе «Зенита» 33-летний португалец стал трехкратным чемпионом России, дважды обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка УЕФА.