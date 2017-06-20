Муравьев: Данни обещал дать ответ ФК «Динамо» по поводу контракта на днях
МОСКВА, 20 июн —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Португальский полузащитник Данни известил московский футбольный клуб «Динамо» о том, что на днях даст ответ по поводу интереса к нему со стороны «бело-голубых», заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор столичного клуба Евгений Муравьев.
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Данни 5 июня сообщил об уходе из петербургского «Зенита», за который выступал с лета 2008 года. До переезда в
«Данни взял
В составе «Зенита» 33-летний португалец стал трехкратным чемпионом России, дважды обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка УЕФА.
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