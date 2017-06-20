Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30128036/
20 июня 2017, 10:19 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Муравьев: Данни обещал дать ответ ФК «Динамо» по поводу контракта на днях

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Португальский полузащитник Данни известил московский футбольный клуб «Динамо» о том, что на днях даст ответ по поводу интереса к нему со стороны «бело-голубых», заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор столичного клуба Евгений Муравьев.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов.</em> Португальский полузащитник <span class=error>Данни</span> известил московский футбольный клуб Динамо о том что на днях даст ответ по поводу интереса к нему со стороны бело-голубых заявил агентству Р-Спорт генеральный директор столичного клуба Евгений Муравьев. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Данни 5 июня сообщил об уходе из петербургского «Зенита», за который выступал с лета 2008 года. До переезда в Санкт-Петербург хавбек на протяжении 3,5 сезонов выступал за «Динамо».

«Данни взял тайм-аут, уехал в Португалию и обещал на днях нам ответить (по поводу возможного контракта). У “Динамо” есть к нему определенный интерес», — сказал Муравьев по телефону.

В составе «Зенита» 33-летний португалец стал трехкратным чемпионом России, дважды обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка УЕФА.

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
19 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»