«Зенит» предложил защитнику «Ромы» Маноласу € 5 млн в год

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Накануне стало известно, что греческий футболист хочет зарабатывать не менее € 4 млн.

Tuttocalciochannel.it сообщает, что питерцы пошли навстречу и готовы платить 26-летнему защитнику € 5 млн в год. Если Манолас согласится, ему будет предложен трёхлетний контракт.

Теперь дело за клубами, которым предстоит договориться о сумме трансфера. Контракт Маноласа с «Ромой» действует до лета 2019 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 30 млн.