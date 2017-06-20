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20 июня 2017, 10:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» предложил защитнику «Ромы» Маноласу € 5 млн в год

Обновлено: 10:47
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Руководство «Зенита» решило удовлетворить требования защитника «Ромы» Костаса Маноласа, в услугах которого заинтересовано.

Руководство Зенита решило удовлетворить требования защитника <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Костаса</span> <span class=error>Маноласа</span> в услугах которого заинтересовано. Увеличить
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Накануне стало известно, что греческий футболист хочет зарабатывать не менее € 4 млн.

Tuttocalciochannel.it сообщает, что питерцы пошли навстречу и готовы платить 26-летнему защитнику € 5 млн в год. Если Манолас согласится, ему будет предложен трёхлетний контракт.

Теперь дело за клубами, которым предстоит договориться о сумме трансфера. Контракт Маноласа с «Ромой» действует до лета 2019 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 30 млн.

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