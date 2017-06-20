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20 июня 2017, 9:39 | Футбол: Премьер-лига | «Прессбол»

Артем Милевский мечтает вернуться в киевское «Динамо»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Агент нападающего «Тосно» Артема Милевского Александр Панков заявил, что форвард мечтает вернуться в киевское «Динамо».

Агент нападающего <span class=error>Тосно</span> Артема <span class=error>Милевского</span> Александр Панков заявил что форвард мечтает вернуться в киевское Динамо. Увеличить
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В киевском «Динамо» сменился тренер. Новый наставник «бело-синих» Александр Хацкевич вернул в команду 34-летнего ветерана Олега Гусева. Есть ли надежда у киевских болельщиков увидеть Артема Милевского в динамовской футболке?

Думаю, что шансов очень мало. Скорее всего, их нет. Не из-за того, что Артем не хочет вернуться в «Динамо», руководство киевлян не особо горит желанием вернуть Милевского. Потому что если бы это желание было, я знал бы об этом. Конечно же, у Артема есть мечта вернуться в родной клуб, но, к сожалению, такой вариант исключен. Если этим летом Милевский куда-то и перейдет, то это будет европейский чемпионат или азиатский. Все зависит от предложений. Если же ничего стоящего не поступит, то Артем будет выполнять свои контрактные обязательства в «Тосно», — как передает footboom.com, сказал Панков.

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