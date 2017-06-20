Артем Милевский мечтает вернуться в киевское «Динамо»
Агент нападающего «Тосно» Артема Милевского Александр Панков заявил, что форвард мечтает вернуться в киевское «Динамо».
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В киевском «Динамо» сменился тренер. Новый наставник «бело-синих» Александр Хацкевич вернул в команду 34-летнего ветерана Олега Гусева. Есть ли надежда у киевских болельщиков увидеть Артема Милевского в динамовской футболке?
Думаю, что шансов очень мало. Скорее всего, их нет. Не
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