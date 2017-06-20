Искусственный газон на стадионе ФК «СКА-Хабаровск» будет заменен на более современный
МОСКВА, 20 июн —
Р-Спорт. Искусственный газон на стадионе имени Ленина в Хабаровске, где проводит свои домашние матчи новичок Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «СКА-Хабаровск», будет заменен на более современное покрытие нового поколения, сообщается на официальном сайте клуба.
Данное решение принято после разговора президента Российского футбольного союза Виталия Мутко и губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.
«Искусственный газон нового поколения будет доставлен в Хабаровск в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.
Чемпионат РФПЛ сезона-2017/18 стартует 16 июля и завершится 13 мая 2018 года. В первом туре «СКА-Хабаровск» примет
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