Искусственный газон на стадионе ФК «СКА-Хабаровск» будет заменен на более современный

Данное решение принято после разговора президента Российского футбольного союза Виталия Мутко и губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

«Искусственный газон нового поколения будет доставлен в Хабаровск в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.