«Спартак» ведет переговоры с Эменике

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По данным источника, 30-летний нигериец ведет переговоры с красно-белыми.

При этом клуб из Стамбула не будет препятствовать переходу, так как уход Эменике позволит «Фенербахче» разгрузить платежную ведомость.

В минувшем сезоне Эменике забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи в 16 матчах турецкой высшей лиги.

Напомним, Эменике выступал за «Спартак» в 2011—2013 годах и забил 24 гола в 51 матче.

Также Milliyet сообщил об интересе «Фенербахче» к полузащитнику «Локомотива» Мануэлу Фернандешу.