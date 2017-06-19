Футболисты «Урала» забили 8 мячей в ворота «Асбеста» в товарищеском матче
Футболисты екатеринбургского «Урала» в товарищеском матче забили 8 мячей в ворота клуба «Асбест», выступающего в первенстве Свердловской области.
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Встреча, прошедшая в понедельник в Асбесте, завершилась со счетом 8:1 в пользу «Урала».
«Урал» в минувшем сезоне стал 11-м в чемпионате России. Сезон-2017/18 в Российской футбольной
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