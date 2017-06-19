«Зенит» продолжает охотиться на аргентинском рынке. Вслед за нападающим «Ривер Плейт» Себастьяном Дриусси в сферу интересов петербургского клуба попал вингер «Бока Хуниорс» Кристиан Павон. Эта информация пришла из Италии от журналиста Джанлуиджи Лонгари. По его сведениям, «Зенит» предлагает за 21-летнего футболиста 15 млн евро, тогда как клуб из Буэнос Айреса требует 22 млн. Знакомимся с очередным потенциальным новичком сине-бело-голубых и российского чемпионата.

Чемпионат Аргентины сезона-2016/17 проходит по любопытной схеме. В местной Примере выступают 30 (!) клубов, которые играют в один круг, кроме того, к календарю добавлен ещё один матч, в которая каждая команда встречается в дерби со своим самым принципиальным соперником (так называемый, fecha de clásicos). В случае с «Бока Хуниорс» речь идёт как раз о «Ривер Плейт» Дриусси. Таким образом, этот аргентинский чемпионат состоит из 30 туров. За две игры до финиша сезона «Бока Хуниорс» возглавляет таблицу, опережая на пять очков «Банфилд» и на семь «Ривер Плейт». Титул у сине-золотых практически в кармане. Молодой Павон набрал 16 баллов по системе «гол плюс пас» (забил девять мячей и отдал семь результативных передач), делит в общем зачёте четвёртое-седьмое места.

Павон родился в городке Анисакате с населением 2900 человек, что находится в аргентинской провинции Кордоба. Учился футболу в академии клуба «Тальерес». Естественно, выделялся среди ровесников, а забавный диалог маленького Кристиана с журналистом до сих пор сохранился в интернете:



— Как ты сегодня сыграл?

— Как Месси.

— Как Месси или как игрок «Тальерес»?

— Как Месси…



Во взрослом футболе Павон дебютировал за «Тальерес» в сезоне-2013/14. Старт профессиональной карьеры удался: на вингера обратила внимание «Бока Хуниорс» и купила его примерно за 1,3 млн евро. Но для начала отдала юношу в аренду «Колону» до 2015 года. Кумир у повзрослевшего Кристиана остался прежним: «Мечтаю играть за первую сборную Аргентины и быть похожим на Месси», — сказал он интервью.

К тому моменту Павон уже выступал за юношескую сборную Аргентины, куда попал из «Тальереса». Вместе с Дриусси он принял участие в чемпионате мира U-17, на котором аргентинцы добрались до полуфинала. Хотя Кристиан лишь трижды вышел на замену, тренер Умберто Грондона похвалил игрока и назвал его «неогранённым алмазом». Через два года Грондона взял Павона уже на молодёжный чемпионат мира U-20. Правда, там сборная Аргентины сыграла ещё хуже: не сумела пробиться в плей-офф из группы с Ганой, Австрией и Панамой. Теперь тренер два раза выпустил Кристиана на замену, однако игроку «Бока Хуниорс» не хватило 55 минут, чтобы как-то проявить себя.

В аргентинской Примере Павон дебютировал в чемпионском для «Бока Хуниорс» сезоне-2015. Сыграл шесть матчей и стал автором двух мячей. Особенно важным для многообещающего новичка был второй из них, потому как он был забит в ворота «Ривер Плейт». Голы в дерби всегда помогают завоевать любовь болельщиков, а этот, забитый на 84-й минуте при счёте 0:0, и вовсе стал победным.



Кубок Либертадорес — 2016 только увеличил трансферную стоимость вингера-правши, способного сыграть на обоих флангах, а также на позиции под нападающим. Павон принял участие в восьми матчах и забил четыре мяча. Причём все — на стадии плей-офф. В ответном полуфинале с колумбийским «Индепендьенте» Кристиан оформил дубль, который, к его огорчению, всё-таки не помог сине-золотым сделал шаг к трофею. «Бока Хуниорс» проиграл со счётом 2:3 после выездного поражения — 1:2. Интересно, что первую встречу в Колумбии аргентинец пропустил из-за нелепой дисквалификации. Поразив ворота соперника в четвертьфинале, он не справился с эмоциям, сорвал с себя на радостях майку, а строгий судья наказал его вторым «горчичником».

Летом прошлого года Павон попал в заявку сборной Аргентины на Олимпиаду. Новая попытка сверкнуть в составе национальной команды оказалась такой же безуспешной, как и предыдущие. На групповом этапе аргентинцы финишировали третьими вслед за Португалией и Гондурасом, опередив только Алжир. Первый матч с португальцами Кристиан начал на скамейке, получив всего около получаса, а с Гондурасом и Алжиром играл с первых минут. Тем не менее, ни забивал, ни отдавал результативных передач.



Сборная Аргентины пока не принесла Павону славы, как и его кумиру. Что ещё может смущать в трансфере Кристиана, так это то, что сезон-2016/17 — первый по-настоящему успешный для вингера на высоком уровне. Неизвестно, сумеет ли он сохранить набранный темп в профессиональном футболе и продолжить прогрессировать. Даже 15 млн евро — это серьёзные деньги за Павона, хотя французская пресса писала, что зимой «ПСЖ» был близок к приобретению игрока «Бока Хуниорс» за 18 млн евро.

По статистике в нынешнем чемпионате Аргентины Павон совершает за 90 минут игры 31 пас (точность — 73%), 2,8 удара по воротам (точность — 25%), 2,2 успешных дриблинга (50% от общего количества) и допускает около пяти потерь мяча. Он лидер «Бока Хуниорс» по проведённому времени.



Конечно же, Кристиану пока далеко до Месси. Он не обладает настолько ярким скоростным дриблингом или тонким пасом, как звезда «Барселоны». Стоит отменить его скорость, резкость, нацеленность на удар. Действуя слева, он любит резко смещаться в центр и стрелять по цели. Уже достаточно часто забивал из-за штрафной.



Несмотря на маленький рост (169 см), его не так-то просто затоптать. Павон — крепкий парень.

Возможно, «Зенит» нацелен на покупку двух аргентинцев сразу, чтобы Дриусси и Павону было проще адаптироваться к России и РФПЛ. В этом случае, наверное, больше шансов, что трансферы молодых футболистов дадут реальные плоды.