СМИ: Футболист клуба «Университатя» Андрей Иван может перейти в ЦСКА или «Локомотив»
МОСКВА, 19 июн —
Р-Спорт. Румынский форвард клуба «Университатя» (Крайова) Андрей Иван интересен двум клубам РФПЛ — московским ЦСКА и «Локомотиву», сообщает Gazeta Sporturilor.
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Представители обоих клубов просматривали игрока в товарищеском матче сборных Румынии и Чили (3:2) 13 июня.
Отмечается, что ЦСКА и «Локомотив» готовы взять 20-летнего футболиста в аренду с правом выкупа.
Иван в минувшем сезоне забил 10 голов в 39 матчах за румынский клуб. В сборной Румынии он провел пять встреч.
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