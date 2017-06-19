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19 июня 2017, 8:36 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

СМИ: Футболист клуба «Университатя» Андрей Иван может перейти в ЦСКА или «Локомотив»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 19 июн — Р-Спорт. Румынский форвард клуба «Университатя» (Крайова) Андрей Иван интересен двум клубам РФПЛ — московским ЦСКА и «Локомотиву», сообщает Gazeta Sporturilor.

<em>МОСКВА 19 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Румынский форвард клуба <span class=error>Университатя</span> (<span class=error>Крайова</span>) Андрей Иван интересен двум клубам <span class=error>РФПЛ</span> — московским ЦСКА и Локомотиву сообщает Gazeta Sporturilor. Увеличить
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Представители обоих клубов просматривали игрока в товарищеском матче сборных Румынии и Чили (3:2) 13 июня.

Отмечается, что ЦСКА и «Локомотив» готовы взять 20-летнего футболиста в аренду с правом выкупа.

Иван в минувшем сезоне забил 10 голов в 39 матчах за румынский клуб. В сборной Румынии он провел пять встреч.

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