В Австрии «Амкар» проведет четыре контрольных матча
Сегодня «Амкар» отправился на двухнедельный сбор в австрийский Штегерсбах, где команда будет готовиться к сезону уже третий год подряд, информирует клубная
пресс-служба.
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У пермяков запланированы четыре контрольных матча: 20 июня «Амкар» сыграет с чешским клубом «Зноймо», 24-го — со словенским «Алюминием», 28-го — с румынским клубом «Астра».
Четвертый матч состоится 2 июля, соперник
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