Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30111822/
18 июня 2017, 19:09 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

В Австрии «Амкар» проведет четыре контрольных матча

Сегодня «Амкар» отправился на двухнедельный сбор в австрийский Штегерсбах, где команда будет готовиться к сезону уже третий год подряд, информирует клубная пресс-служба.

Сегодня <span class=error>Амкар</span> отправился на двухнедельный сбор в австрийский Штегерсбах где команда будет готовиться к сезону уже третий год подряд. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

У пермяков запланированы четыре контрольных матча: 20 июня «Амкар» сыграет с чешским клубом «Зноймо», 24-го — со словенским «Алюминием», 28-го — с румынским клубом «Астра».

Четвертый матч состоится 2 июля, соперник красно-черных будет определен позже.

Амкар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
16 июня

Криштиану Роналду уходит из "Реала". Объявлена и причина

"Зенит" должен был возглавить не Манчини

Первая бомба межсезонья НХЛ