Мутко: Окончательный календарь РФПЛ на сезон-2017/18 будет составлен после 20 июня
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Календарь Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на сезон-2017/18 будет составлен после 20 июня. Об этом журналистам сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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Календарь чемпионата России сезона-2017/18 обсуждался на общем собрании РФПЛ в начале июня. В обсуждаемом варианте осенняя часть чемпионата заканчивается 10 декабря.
«Лига пока только обсуждает календарь. То, что попало в прессу — это закрытая работа, пока только структура календаря. Думаю, что мы соберемся 20 июня, сядем, поговорим, а потом уже представим
«Мне странно видеть, что игры назначены после 10 декабря. Если так, то они должны проводиться на юге страны», — добавил он.
Мутко подчеркнул, что предстоящий сезон станет последним перед домашним чемпионатом мира. «Мы должны обеспечить подготовку сборной, а также хорошее участие клубов в еврокубках. Клубы не должны летать в Хабаровск, а через два дня играть в Лиге чемпионов», — отметил глава РФС.
«Календарь должен быть стабильным, в нем должно быть минимум переносов», — подытожил Мутко.
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