«Зенит» собирает воспитанников, «Динамо» подписывает легионеров

Евгений МАКЕЕВ

из «Спартака» в «Ростов».

Как и предполагал «СЭ», отыгравший десять лет в «Спартаке» и покинувший столичный клуб свободным агентом защитник стал очередным новичком ростовчан, последовав вслед за бывшим одноклубником Песьяковым. Теперь поклонники красно-белых будут испытывать приступы ностальгии, видя на краях донской обороны своих недавних кумиров Евгения Макеева и Сергея Паршивлюка. Их сыгранность должна помочь Леониду Кучуку в условиях дефицита времени выстроить игру глобально обновляемой команды, которую к тому же могут покинуть несколько ключевых исполнителей. Сможет ли теперь «Ростов» приблизиться к достижениям времен Курбана Бердыева, покажет только время, но уже сейчас понятно, что следить за дончанами будет интересно.

ВАНДЕРСОН

из «Краснодара» в «Динамо».

Селекция «Краснодара» — одна из лучших в России. Теперь же клуб хочет выйти на новый уровень, и некоторым старожилам места в составе уже не находится, а другие команды с удовольствием готовы принять бывших «быков». Для вернувшегося после годичной ссылки в ФНЛ «Динамо» свободный агент такого уровня — настоящая удача. Юрий Калитвинцев получил в свое распоряжение классного исполнителя, давно адаптировавшегося к нашему футболу, и, что важно, одинаково полезно игравшего как в пору нахождения на первых ролях, так и в роли выходящего на замену джокера. 31-летний бразилец еще не едет с ярмарки, и его тандем с Кириллом Панченко потенциально представляется по-настоящему грозным.

Тони ШУНЬИЧ

из «Штутгарта» в «Динамо».

Еще один весьма разумный трансфер не собирающихся сорить деньгами бело-голубых. Боснийский новобранец находится в самом расцвете сил, достаточно опытен и знает чемпионат России, где он не без успеха выступал за «Кубань». Пожалуй, единственный его недостаток — груз неудач последних сезонов. Прошлой весной Шуньич вылетел со «Штутгартом» из бундеслиги, а в недавно завершившемся сезоне не смог спасти от краха в итальянской серии А «Палермо», куда 28-летний футболист перебрался в январе на правах аренды. Хотя, игрок это качественный, оказавшийся востребованным в топ-лигах, да еще и регулярно вызывающийся в сборную Боснии, за которую на днях отыграл важнейший матч отборочного цикла ЧМ-2018 с греками.

Далер КУЗЯЕВ

из «Ахмата» в «Зенит».

Питерцы вернули в команду двух выпускников клубной академии. И если Алексей Богаев последний сезон провел в ФНЛ за «Тосно», то Кузяев — уже состоявшийся игрок премьер-лиги. Он прошел непростой путь наверх, начав с любительской лиги, а потом через второй и первый дивизионы повысил свой до статуса крепкого футболиста элитного дивизиона. К тому же универсала, который в «Тереке» играл поначалу на позиции крайнего защитника, и только потом получил привычную роль опорного хавбека. Это, кстати, тоже свидетельство прогресса футболиста, который провел пока лучший сезон в своей карьере и в 24 года готов расти дальше.

Никита МЕДВЕДЕВ

из «Ростова» в «Локомотив».

У Маринато Гильерме появился серьезный конкурент, чье имя еще недавно знали только поклонники ижевского «Зенита» и соперников этой команды по группе «Урал — Приволжье» ПФЛ. Теперь — после побития рекорда Руслана Нигматуллина по продолжительности сухой серии и матчей Лиги Европы против «МЮ» — 22-летнего Медведева знает вся футбольная Россия. Показательно, что новобранец железнодорожников не только ставит перед собой максимальные цели вроде выступления на ЧМ-2018, но и трезво оценивает собственные достижения. Не случись травмы у Сослана Джанаева, возможно, о потенциале Медведева до сих пор знал бы только работавший с вратарями «Ростова» Виталий Кафанов. Однако своим шансом молодой голкипер воспользовался даже не на сто, а на 110 процентов, и это говорит о многом.

Алексей ГРИЦАЕНКО

из «Луча-Энергии» в «Краснодар».

Трансфер на перспективу, о чем говорят и возраст 22-летнего футболиста, и рассчитанное на четыре года соглашение. Уроженец Владивостока, играющий на дефицитной для сборной России позиции центрального защитника, был востребован в премьер-лиге еще зимой, когда контракт с ним хотел подписать «Амкар». Возможно, в Перми он заменил бы перебравшегося в «Спартак» Георгия Джикию, однако выбор был сделан в пользу «Краснодара». Верный ли — покажет время. Пока же можно сказать, что совершенно правильно Грицаенко остался до конца сезона в родном городе, где у него была стабильная игровая практика. Отметим, что для своего амплуа свежеиспеченный краснодарец достаточно результативен: он записал на свой счет три гола, включая мячи в ворота триумфаторов первенства ФНЛ «Динамо» и «Тосно».

Михаил СИВАКОВ

из «Оренбурга» в «Амкар».

Пермяки грамотно закрыли проблемную после ухода Джикия и расставания с ветераном Черенчиковым позицию в центре обороны, получив опытного исполнителя хорошего уровня. Его 29-летний Сиваков продемонстрировал по ходу весенней части сезона, дебютировав в российской премьер-лиге. В принципе, это было ожидаемо, ведь речь идет о четырехкратном чемпионе Белоруссии в составе БАТЭ, победителе польской лиги («Висла») и бронзовом призере молодежного первенства Европы-2011, который успел поиграть в Италии, Польше, Бельгии, Украине и Азербайджане. Интересно, обсудят ли пермский болгарин Занев и новобранец пермяков недавний матч отборочного цикла ЧМ-2018, в котором счет открыл реализовавший пенальти Сиваков?

Адессойе ОЙЕВОЛЕ

из «Оренбурга» в «Урал».