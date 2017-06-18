«Зенит» собирает воспитанников, «Динамо» подписывает легионеров
Продолжая следить за работой трансферного рынка в РФПЛ, «СЭ» подводит итоги недели и выделяет самые заметные из состоявшихся за это время переходов.
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Евгений МАКЕЕВ
из «Спартака» в «Ростов».
Как и предполагал «СЭ», отыгравший десять лет в «Спартаке» и покинувший столичный клуб свободным агентом защитник стал очередным новичком ростовчан, последовав вслед за бывшим одноклубником Песьяковым. Теперь поклонники
ВАНДЕРСОН
из «Краснодара» в «Динамо».
Селекция «Краснодара» — одна из лучших в России. Теперь же клуб хочет выйти на новый уровень, и некоторым старожилам места в составе уже не находится, а другие команды с удовольствием готовы принять бывших «быков». Для вернувшегося после годичной ссылки в ФНЛ «Динамо» свободный агент такого уровня — настоящая удача. Юрий Калитвинцев получил в свое распоряжение классного исполнителя, давно адаптировавшегося к нашему футболу, и, что важно, одинаково полезно игравшего как в пору нахождения на первых ролях, так и в роли выходящего на замену джокера. 31-летний бразилец еще не едет с ярмарки, и его тандем с Кириллом Панченко потенциально представляется
Тони ШУНЬИЧ
из «Штутгарта» в «Динамо».
Еще один весьма разумный трансфер не собирающихся сорить деньгами
Далер КУЗЯЕВ
из «Ахмата» в «Зенит».
Питерцы вернули в команду двух выпускников клубной академии. И если Алексей Богаев последний сезон провел в ФНЛ за «Тосно», то Кузяев — уже состоявшийся игрок
Никита МЕДВЕДЕВ
из «Ростова» в «Локомотив».
У Маринато Гильерме появился серьезный конкурент, чье имя еще недавно знали только поклонники ижевского «Зенита» и соперников этой команды по группе «Урал — Приволжье» ПФЛ. Теперь — после побития рекорда Руслана Нигматуллина по продолжительности сухой серии и матчей Лиги Европы против «МЮ» — 22-летнего Медведева знает вся футбольная Россия. Показательно, что новобранец железнодорожников не только ставит перед собой максимальные цели вроде выступления на ЧМ-2018, но и трезво оценивает собственные достижения. Не случись травмы у Сослана Джанаева, возможно, о потенциале Медведева до сих пор знал бы только работавший с вратарями «Ростова» Виталий Кафанов. Однако своим шансом молодой голкипер воспользовался даже не на сто, а на 110 процентов, и это говорит о многом.
Алексей ГРИЦАЕНКО
из «Луча-Энергии» в «Краснодар».
Трансфер на перспективу, о чем говорят и возраст 22-летнего футболиста, и рассчитанное на четыре года соглашение. Уроженец Владивостока, играющий на дефицитной для сборной России позиции центрального защитника, был востребован в
Михаил СИВАКОВ
из «Оренбурга» в «Амкар».
Пермяки грамотно закрыли проблемную после ухода Джикия и расставания с ветераном Черенчиковым позицию в центре обороны, получив опытного исполнителя хорошего уровня. Его 29-летний Сиваков продемонстрировал по ходу весенней части сезона, дебютировав в российской
Адессойе ОЙЕВОЛЕ
из «Оренбурга» в «Урал».
Александр Тарханов славится умением находить и доводить до ума молодых футболистов. Возможно, и новый сезон подарит нам новые имена, а на этой неделе «шмели» подписали двух опытных футболистов — покинувшего «Терек» на правах свободного агента 32-летнего голкипера Ярослава Годзюра и отыгравшего в Екатеринбурге семь сезонов Ойеволе. Родившийся в
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