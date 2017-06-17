«Зенит» предложил Маноласу зарплату в 3,5 миллиона евро в год
«Зенит» не оставляет попыток заполучить защитника «Ромы» Костаса Маноласа.
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Видимо, что-то случилось...
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Согласно Sky Sport Italia, питерцы предложили греку зарплату в 3,5 миллиона евро за сезон, если он согласится покинуть римлян.
Агент футболиста Иоаннис Эвангелопулос отказался от комментариев к этой информации, заявив: «Не буду ничего говорить, потому что каждый день появляется
Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Рома» отказалась продавать Маноласа в российский клуб. Футболист играет за «волков» с 2014 года, а в минувшем сезоне провел 45 матчей в клубных турнирах и отметился двумя результативными передачами. Всего за клуб на его счету 131 матч, 2 гола и 5 передач.
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