«Зенит» предложил Маноласу зарплату в 3,5 миллиона евро в год

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Согласно Sky Sport Italia, питерцы предложили греку зарплату в 3,5 миллиона евро за сезон, если он согласится покинуть римлян.

Агент футболиста Иоаннис Эвангелопулос отказался от комментариев к этой информации, заявив: «Не буду ничего говорить, потому что каждый день появляется какая-то новость об уходе Костаса из “Ромы”, и каждый раз речь идет о разных клубах».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Рома» отказалась продавать Маноласа в российский клуб. Футболист играет за «волков» с 2014 года, а в минувшем сезоне провел 45 матчей в клубных турнирах и отметился двумя результативными передачами. Всего за клуб на его счету 131 матч, 2 гола и 5 передач.