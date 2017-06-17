«Ростов» объявил о расторжении контракта с Девичем

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Футболист получил статус свободного агента.

«Уважаемые болельщики, футбольный клуб “Ростов” и нападающий Марко Девич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Мы благодарим Марко за полгода, которые он провел в желто-синей семье, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — информирует официальный сайт «Ростова».

В минувшем сезоне РФПЛ Девич провел за «Ростов» шесть матчей (один — с первых минут) и забил один гол.