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17 июня 2017, 22:18 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» объявил о расторжении контракта с Девичем

«Ростов» объявил о досрочном расторжении контракта с нападающим Марко Девичем.

Ростов объявил о досрочном расторжении контракта с нападающим Марко <span class=error>Девичемем</span>. Увеличить
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Футболист получил статус свободного агента.

«Уважаемые болельщики, футбольный клуб “Ростов” и нападающий Марко Девич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Мы благодарим Марко за полгода, которые он провел в желто-синей семье, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — информирует официальный сайт «Ростова».

В минувшем сезоне РФПЛ Девич провел за «Ростов» шесть матчей (один — с первых минут) и забил один гол.

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