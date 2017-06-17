«Тосно» объявил о подписании контракта с Юрченко

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«За свою карьеру Юрченко выступал за московский “Титан”, латвийский клуб “Металлург” из Лиепая, минское “Динамо”, самарские “Крылья Советов”, астраханский “Волгарь-Газпром”, саранскую “Мордовию”, “Уфу” и махачкалинский “Анжи”.



В общей сложности голкипер провёл восемь сезонов в клубах уровня РФПЛ и имеет опыт выступления за иностранные клубы. Желаем Давиду успешного выступления в составе ФК “Тосно”!» — информирует сайт клуба.