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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30106530/
17 июня 2017, 20:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Тосно» объявил о подписании контракта с Юрченко

Голкипер Давид Юрченко подписал контракт с «Тосно».

Голкипер Давид <span class=error>Юрченко</span> подписал контракт с <span class=error>Тосно</span>. Увеличить
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Соглашение рассчитано на 2 года.

«За свою карьеру Юрченко выступал за московский “Титан”, латвийский клуб “Металлург” из Лиепая, минское “Динамо”, самарские “Крылья Советов”, астраханский “Волгарь-Газпром”, саранскую “Мордовию”, “Уфу” и махачкалинский “Анжи”.

В общей сложности голкипер провёл восемь сезонов в клубах уровня РФПЛ и имеет опыт выступления за иностранные клубы. Желаем Давиду успешного выступления в составе ФК “Тосно”!» — информирует сайт клуба.

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