«Спартак» ведёт переговоры с Эменике

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По информации турецкого издания, нигерийский футболист ведёт переговоры с представителями «Спартака». Как сообщил Futbol Arena источник в российском клубе, стиль игры форварда нравится главному тренеру красно-белых Массимо Каррере.

30-летний Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. В минувшем сезоне чемпионата Турции он провёл 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.