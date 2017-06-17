«Спартак» ведёт переговоры с Эменике
Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике, который ныне выступает за «Фенербахче», может вернуться в московский клуб, информирует Futbol Arena.
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По информации турецкого издания, нигерийский футболист ведёт переговоры с представителями «Спартака». Как сообщил Futbol Arena источник в российском клубе, стиль игры форварда нравится главному тренеру
30-летний Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. В минувшем сезоне чемпионата Турции он провёл 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
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