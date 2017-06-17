Адилсон: В России любят английский футбол и пытаются к нему приблизиться
Бывший полузащитник «Терека» Адилсон Варкен, который ныне выступает за «Атлетико Минейро» в интервью бразильским СМИ, рассказал, что в России любят английский футбол и стремятся к нему приблизиться.
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«Российский футбол конкурентоспособен. Они очень любят английский футбол и пытаются
Готова ли Россия к чемпионату мира? Да, у них много красивых городов, которые примут матчи ЧМ-2018, и мощные инвестиции. Неудивительно, что есть несколько новых стадионов, и я уверен, что они проведут отличный чемпионат мира.
Скучаю ли я по России? Я с большим уважением отношусь к людям, которые хорошо приняли меня в «Тереке», немного скучаю по ним. Прошло пять лет, меня уважали не только игроки в клубе, но и болельщики, — цитирует Адилсона otempo.com.br.
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