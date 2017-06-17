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17 июня 2017, 14:21 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» продлил на год срок аренды Ари

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» на год продлил арендное соглашение с бразильским нападающим «Краснодара» Ари. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

<span class=error>Ари</span> перешел в Локомотив прошедшей зимой. Увеличить
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Ари перешел в «Локомотив» прошедшей зимой на правах аренды из «Краснодара», контракт с которым рассчитан до 2019 года.

За московскую команду он провел в чемпионате и Кубке России 12 матчей, забив шесть мячей. В составе «Локомотива» 31-летний бразилец стал обладателем Кубка России сезона-2016/17.

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