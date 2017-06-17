«Локомотив» продлил на год срок аренды Ари
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» на год продлил арендное соглашение с бразильским нападающим «Краснодара» Ари. Об этом сообщает
пресс-служба железнодорожников.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ари перешел в «Локомотив» прошедшей зимой на правах аренды из «Краснодара», контракт с которым рассчитан до 2019 года.
За московскую команду он провел в чемпионате и Кубке России 12 матчей, забив шесть мячей. В составе «Локомотива» 31-летний бразилец стал обладателем Кубка России сезона-2016/17.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter