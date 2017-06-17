«Локомотив» продлил на год срок аренды Ари

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Ари перешел в «Локомотив» прошедшей зимой на правах аренды из «Краснодара», контракт с которым рассчитан до 2019 года.

За московскую команду он провел в чемпионате и Кубке России 12 матчей, забив шесть мячей. В составе «Локомотива» 31-летний бразилец стал обладателем Кубка России сезона-2016/17.