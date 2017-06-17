«Амкар» подписал контракт с защитником сборной Белоруссии Михаилом Сиваковым

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Контракт с 29-летним игроком рассчитан на два года.

«Мы рады видеть Михаила в “Амкаре”. Нам был нужен опытный исполнитель на эту позицию, которая, положа руку на сердце, после ухода Георгия Джикии оставалась достаточно уязвимой. У нас было несколько претендентов — как из числа российских игроков, так и легионеров. Мы сделали выбор, основываясь на игровых и человеческих качествах Михаила, которые позволят ему быстро и легко адаптироваться в новой команде», — сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

«Подкупают его трудолюбие, тактическое мышление и умение играть на втором этаже. Такого футболиста “Амкару” очень не хватало в некоторых матчах прошлого сезона, и мы все надеемся, что с его приходом оборона нашей команды станет прочнее», — отметил он.

Вторую половину прошлого сезона Сиваков провел в «Оренбурге», который по итогам стыковых матчей со «СКА-Хабаровском» покинул Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Всего за «Оренбург» сыграл 14 встреч. Ранее Сиваков выступал за луганскую «Зарю», азербайджанскую «Габалу», одесский «Черноморец», бельгийский «Зюлте-Варегем», краковскую «Вислу», итальянские «Кальяри» и «Пьяченцу», а также на родине за борисовский БАТЭ и «Гомель».

Сиваков является 4-кратным чемпионом Белоруссии и чемпионом Польши. В его активе 16 матчей и один гол за свою национальную сборную.