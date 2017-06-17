«Амкар» подписал контракт с защитником сборной Белоруссии Михаилом Сиваковым
МОСКВА, 17 июн —
Р-Спорт. «Амкар» заключил соглашение с белорусским защитником Михаилом Сиваковым, сообщается на официальном сайте пермского футбольного клуба.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Контракт с 29-летним игроком рассчитан на два года.
«Мы рады видеть Михаила в “Амкаре”. Нам был нужен опытный исполнитель на эту позицию, которая, положа руку на сердце, после ухода Георгия Джикии оставалась достаточно уязвимой. У нас было несколько претендентов — как из числа российских игроков, так и легионеров. Мы сделали выбор, основываясь на игровых и человеческих качествах Михаила, которые позволят ему быстро и легко адаптироваться в новой команде», — сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.
«Подкупают его трудолюбие, тактическое мышление и умение играть на втором этаже. Такого футболиста “Амкару” очень не хватало в некоторых матчах прошлого сезона, и мы все надеемся, что с его приходом оборона нашей команды станет прочнее», — отметил он.
Вторую половину прошлого сезона Сиваков провел в «Оренбурге», который по итогам стыковых матчей со «СКА-Хабаровском» покинул Российскую футбольную
Сиваков является 4-кратным чемпионом Белоруссии и чемпионом Польши. В его активе 16 матчей и один гол за свою национальную сборную.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter