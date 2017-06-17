«Зенит» ведет переговоры о переходе форварда «Барселоны» Эль-Хаддади
МОСКВА, 17 июн —
Р-Спорт. «Зенит» вступил в переговоры с представителями нападающего «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади и каталонской команды о переходе игрока в санкт-петербургский футбольный клуб, сообщает tuttomercatoweb.com.
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По данным источника, если «Зениту» не удастся договориться по переходу
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