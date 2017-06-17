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17 июня 2017, 10:30 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Зенит» ведет переговоры о переходе форварда «Барселоны» Эль-Хаддади

МОСКВА, 17 июн — Р-Спорт. «Зенит» вступил в переговоры с представителями нападающего «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади и каталонской команды о переходе игрока в санкт-петербургский футбольный клуб, сообщает tuttomercatoweb.com.

Зенит вступил в переговоры с представителями нападающего Барселоны Мунира Эль-Хаддади и каталонской команды о переходе игрока в санкт-петербургский футбольный клуб сообщает tuttomercatoweb.com. Увеличить
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Эль-Хаддади является воспитанником «Барселоны», в 2014 году дебютировал в основной команде «сине-гранатовых». В общей сложности в составе каталонского клуба 21-летний форвард провел 45 игр и забил 10 мячей. Прошедший сезон Эль-Хаддади отыграл в «Валенсии» (36 матчей, 7 голов). В активе футболиста, имеющего марокканские корни, одна встреча за сборную Испании.

По данным источника, если «Зениту» не удастся договориться по переходу Эль-Хаддади, «сине-бело-голубые» в качестве альтернативного варианта рассматривают парагвайского нападающего киевского «Динамо» Дерлиса Гонсалеса.

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