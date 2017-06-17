«Зенит» ведет переговоры о переходе форварда «Барселоны» Эль-Хаддади

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Эль-Хаддади является воспитанником «Барселоны», в 2014 году дебютировал в основной команде «сине-гранатовых». В общей сложности в составе каталонского клуба 21-летний форвард провел 45 игр и забил 10 мячей. Прошедший сезон Эль-Хаддади отыграл в «Валенсии» (36 матчей, 7 голов). В активе футболиста, имеющего марокканские корни, одна встреча за сборную Испании.