Маслов возглавил молодёжную команду «Ростова»

«Мы уверены, что такие люди, как они, сохранят традиции донского футбола и передадут их будущим поколениям. Руководство “Ростова” будет и в дальнейшем приглашать в клуб людей, которые в прошлом выступали в жёлто-синих футболках», — сообщается на сайте клуба.

47-летний Маслов выступал за «Ростсельмаш» с 1993 по 1997 год, а за «Ростов» — с 2002 по 2004 год. В 1996 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата России. 41-летний Осинов был игроком «Ростова» с 2001 по 2009 год.