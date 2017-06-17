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17 июня 2017, 1:01 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Маслов возглавил молодёжную команду «Ростова»

«Ростов» объявил о назначении Александра Маслова на пост главного тренера молодёжной команды. Его помощником стал Михаил Осинов.

«Мы уверены, что такие люди, как они, сохранят традиции донского футбола и передадут их будущим поколениям. Руководство “Ростова” будет и в дальнейшем приглашать в клуб людей, которые в прошлом выступали в жёлто-синих футболках», — сообщается на сайте клуба.

47-летний Маслов выступал за «Ростсельмаш» с 1993 по 1997 год, а за «Ростов» — с 2002 по 2004 год. В 1996 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата России. 41-летний Осинов был игроком «Ростова» с 2001 по 2009 год.

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