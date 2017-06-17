Арташаес Владимирович родился 6 апреля 1974 года. Член совета директоров АО ФК «Ростов», владелец компании ООО «Южный Капитал», депутат Законодательного Собрания Ростовской области.

«Я с детства являюсь болельщиком нашего клуба. Уже больше полугода я нахожусь в команде, знаю обо всех проблемах клуба, и мне небезразлична его судьба. На данный момент в “Ростове” собралась команда единомышленников. Мы делаем всё для того, чтобы была собрана боеспособная команда.



Уважаемые болельщики, сейчас нашей команде очень нужна ваша поддержка. Вы были вместе с нами даже в самые сложные моменты, поэтому мы верим, что вы станете неотъемлемой частью “Ростова” и в следующем сезоне. Уверен, что в будущем у нас всё будет хорошо, а трибуны “Олимпа-2” по традиции будут заполняться почти до отказа на каждом домашнем матче», — цитирует Арутюнянца сайт «Ростова».

Спортивным директором ФК «Ростов» назначен Алексей Рыскин. Он уже работал в донском клубе в селекционном отделе с 2009-го по 2010-й и в 2012—2015 годах.