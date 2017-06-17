«Ростов» объявил о подписании контракта с Макеевым

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«Уважаемые болельщики, состав команды пополнил 27-летний защитник Евгений Макеев. Игрок подписал с желто-синими долгосрочный контракт.



Евгений выступал за команды “Шексна” и “Спартак”. В составе московского “Спартака” стал чемпионом России и дважды выигрывал серебряные медали РФПЛ.



Мы желаем Евгению надежной и уверенной игры за нашу команду. Добро пожаловать в “Ростов”!» — информирует официальный сайт желто-синих.