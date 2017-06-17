«Ростов» объявил о подписании контракта с Макеевым
«Ростов» объявил о подписании контракта с защитником Евгением Макеевым, который ранее покинул «Спартак».
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«Уважаемые болельщики, состав команды пополнил 27-летний защитник Евгений Макеев. Игрок подписал с
Евгений выступал за команды “Шексна” и “Спартак”. В составе московского “Спартака” стал чемпионом России и дважды выигрывал серебряные медали РФПЛ.
Мы желаем Евгению надежной и уверенной игры за нашу команду. Добро пожаловать в “Ростов”!» — информирует официальный сайт
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