«Ростов» проиграл новичку элитного дивизиона Словении в первом матче при Кучуке

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Это был первый матч «Ростова» под руководством Леонида Кучука. Единственный гол желто-синие пропустили на 80-й минуте.

По итогам минувшего сезона чемпионата Словении «Триглав» занял первое место во втором дивизионе и поднялся в элиту.