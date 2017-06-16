Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30100573/
16 июня 2017, 21:06 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» проиграл новичку элитного дивизиона Словении в первом матче при Кучуке

«Ростов» проиграл словенскому клубу «Триглав» в контрольном матче. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Ростов проиграл словенскому клубу <span class=error>Триглав</span> в контрольном матче. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Это был первый матч «Ростова» под руководством Леонида Кучука. Единственный гол желто-синие пропустили на 80-й минуте.

По итогам минувшего сезона чемпионата Словении «Триглав» занял первое место во втором дивизионе и поднялся в элиту.

«Ростов» продолжает подготовку к старту сезона-2017/18. В матче первого тура российской футбольной Премьер-Лиги дончане на выезде сыграют с «Уралом». Встреча запланирована на 16 июля.

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?