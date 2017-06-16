Билялетдинов: У меня есть предложения от российской и зарубежной команды

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«Пока ведутся переговоры с клубами. Есть предложение и от российской, и от зарубежной команды, но даже примерных сроков подписания контракта пока не могу назвать. Неизвестно, сколько продлится переговорный процесс, это зависит не от меня», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.