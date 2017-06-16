Московское «Динамо» обыграло болгарский «Черноморец» в товарищеском матче

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Матч завершилась победой российской команды со счётом 2:0. На 52-й минуте Кирилл Панченко точным ударом с пенальти счёт открыл, а спустя ещё 17 минут гол Антона Соснина закрепил преимущество москвичей.