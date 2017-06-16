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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30100156/
16 июня 2017, 20:05 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Московское «Динамо» обыграло болгарский «Черноморец» в товарищеском матче

В рамках подготовки к новому сезоне Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» провело товарищескую встречу с «Черноморцом» из Балчика, который выступает во втором болгарском дивизионе.

В рамках подготовки к новому сезоне Российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> московское Динамо провело товарищескую встрече с <span class=error>Черноморцом</span> из <span class=error>Балчика</span> который выступает во втором болгарском дивизионе. Увеличить
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Матч завершилась победой российской команды со счётом 2:0. На 52-й минуте Кирилл Панченко точным ударом с пенальти счёт открыл, а спустя ещё 17 минут гол Антона Соснина закрепил преимущество москвичей.

Завтра, 17 июня, бело-голубые проведут последнюю тренировку в рамках болгарского сбора, после чего вылетят в Москву. Следующий сбор команды, который начнётся 21 июня, пройдёт в Австрии.

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