Московское «Динамо» обыграло болгарский «Черноморец» в товарищеском матче
В рамках подготовки к новому сезоне Российской
Премьер-Лиги московское «Динамо» провело товарищескую встречу с «Черноморцом» из Балчика, который выступает во втором болгарском дивизионе.
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Матч завершилась победой российской команды со счётом 2:0. На 52-й минуте Кирилл Панченко точным ударом с пенальти счёт открыл, а спустя ещё 17 минут гол Антона Соснина закрепил преимущество москвичей.
Завтра, 17 июня,
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