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16 июня 2017, 19:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Радимов назначен на должность координатора команд «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назначен на должность координатора футбольных команд «Зенита», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Бывший главный тренер Зенита-2 Владислав <span class=error>Радимов</span> назначен на должность координатора футбольных команд Зенита сообщает официальный сайт <nobr>сине-бело-голубых.</nobr> Увеличить
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В его обязанности входит отслеживание прогресса футболистов и продвижение их по всей системе клуба по вертикали Академия — молодёжный состав — «Зенит-2» — первая команда.

Ранее стало известно, что Анатолий Давыдов сменил Радимова на посту главного тренера «Зенита-2».

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко на днях заявил, что клуб постарается сохранить Радимова.

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