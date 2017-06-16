Радимов назначен на должность координатора команд «Зенита»
Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назначен на должность координатора футбольных команд «Зенита», сообщает официальный сайт
сине-бело-голубых.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В его обязанности входит отслеживание прогресса футболистов и продвижение их по всей системе клуба по вертикали Академия — молодёжный состав — «Зенит-2» — первая команда.
Ранее стало известно, что Анатолий Давыдов сменил Радимова на посту главного тренера «Зенита-2».
Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко на днях заявил, что клуб постарается сохранить Радимова.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter