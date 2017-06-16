Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30098439/
16 июня 2017, 17:17 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: Луческу обратится в ФИФА, если не получит от «Зенита» 4 миллиона евро

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу намерен получить от сине-бело-голубых 4 миллиона евро, которые полагаются ему по действующему контракту, утверждает Ziare.

Бывший главный тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> намерен получить от <nobr>сине-бело-голубых</nobr> 4 миллиона евро которые полагаются ему по действующему контракту утверждает Ziare. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Петербуржцы отказались выполнить условия специалиста. 71-летний румын намерен обратиться в ФИФА, если не достигнет соглашения с клубом.

Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» в мае прошлого года, подписав контракт по схеме «2+1». Под его руководством команда заняла третье место в турнирной таблице чемпионата России. По окончании минувшего сезона специалист был уволен с должности главного тренера, а его место занял Роберто Манчини.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
16 июня

Криштиану Роналду уходит из "Реала". Объявлена и причина

"Зенит" должен был возглавить не Манчини

Первая бомба межсезонья НХЛ