СМИ: Луческу обратится в ФИФА, если не получит от «Зенита» 4 миллиона евро
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу намерен получить от
сине-бело-голубых 4 миллиона евро, которые полагаются ему по действующему контракту, утверждает Ziare.
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Петербуржцы отказались выполнить условия специалиста. 71-летний румын намерен обратиться в ФИФА, если не достигнет соглашения с клубом.
Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» в мае прошлого года, подписав контракт по схеме «2+1». Под его руководством команда заняла третье место в турнирной таблице чемпионата России. По окончании минувшего сезона специалист был уволен с должности главного тренера, а его место занял Роберто Манчини.
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