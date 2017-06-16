ФК «Урал» сыграл вничью с «Тюменью» в товарищеском матче
Футболисты екатеринбургского «Урала» сыграли вничью в товарищеском матче с выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) «Тюменью».
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Встреча, прошедшая в Екатеринбурге в пятницу, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Владимир Ильин и Дмитрий Билоног. У гостей забили Георгий Кучиев и Иван Сметанин.
«Урал» в минувшем сезоне стал 11-м в чемпионате России.
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