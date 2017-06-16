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16 июня 2017, 16:11 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Урал» сыграл вничью с «Тюменью» в товарищеском матче

Футболисты екатеринбургского «Урала» сыграли вничью в товарищеском матче с выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) «Тюменью».

Футболисты екатеринбургского Урала сыграли вничью в товарищеском матче с выступающей в Футбольной национальной лиге (<span class=error>ФНЛ</span>) Тюменью. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Екатеринбурге в пятницу, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Владимир Ильин и Дмитрий Билоног. У гостей забили Георгий Кучиев и Иван Сметанин.

«Урал» в минувшем сезоне стал 11-м в чемпионате России.

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