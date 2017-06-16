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16 июня 2017, 14:45 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Спартак» заинтересован в приобретении футболиста «Рубина» Канунникова

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении 25-летнего нападающего казанского «Рубина» и сборной России Максима Канунникова. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника в связи с травмой Романа <span class=error>Зобнина</span> у Спартака возник дефицит игроков с российскими паспортами. Увеличить
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«В связи с травмой Романа Зобнина у “Спартака” возник дефицит игроков с российскими паспортами. Руководство клуба рассматривает вариант приобретения у “Рубина” Канунникова. Ожидается, что если клубы согласуют условия сделки, то игрок прибудет в расположение “Спартака” в июле», — сказал источник.

23-летний Зобнин получил травму колена в товарищеском матче сборной России с командой Венгрии (0:3) 5 июня в Будапеште, перенес операцию и может пропустить около шести месяцев.

В составе «Рубина» с 2014 года Канунников провел в различных турнирах 91 матч и забил 19 мячей. В активе игрока 11 матчей за сборную России.

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