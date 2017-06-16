ФК «Краснодар» отдал двух игроков в аренду клубам ФНЛ

Договоры игроков рассчитаны до конца сезона-2017/18.

Олег Ланин, который провел прошлый год в красноярском «Енисее», будет выступать за самарские «Крылья Советов», выбывшие в минувшем сезоне из премьер-лиги. Александр Марченко, который прошлые два сезона провел в аренде у «Черноморца» и «Спартака-Нальчика», отправится во владивостокскую «Луч-Энергию».

«Руководство ФК “Краснодар” рассчитывает на данных футболистов, как на представителей главной команды, и надеется, что годичная аренда поможет молодым спортсменам получить необходимую игровую практику на более высоком уровне и будет способствовать дальнейшему росту их профессионального мастерства», — говорится на официальном сайте клуба.

Как сообщали Юга.ру, в конце мая Олег Ланин помог молодежной сборной России крупно обыграть команду Беларуси в товарищеском матче.