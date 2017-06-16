ФК «Краснодар» отдал двух игроков в аренду клубам ФНЛ
Футбольный клуб «Краснодар» согласовал условия аренды защитников дубля Олега Ланина и Александра Марченко в клубы ФНЛ.
Договоры игроков рассчитаны до конца сезона-2017/18.
Олег Ланин, который провел прошлый год в красноярском «Енисее», будет выступать за самарские «Крылья Советов», выбывшие в минувшем сезоне из
«Руководство ФК “Краснодар” рассчитывает на данных футболистов, как на представителей главной команды, и надеется, что годичная аренда поможет молодым спортсменам получить необходимую игровую практику на более высоком уровне и будет способствовать дальнейшему росту их профессионального мастерства», — говорится на официальном сайте клуба.
Как сообщали Юга.ру, в конце мая Олег Ланин помог молодежной сборной России крупно обыграть команду Беларуси в товарищеском матче.
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