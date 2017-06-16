Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30096234/
16 июня 2017, 14:50 | Футбол: Премьер-лига | ЮГА.ру

ФК «Краснодар» отдал двух игроков в аренду клубам ФНЛ

Футбольный клуб «Краснодар» согласовал условия аренды защитников дубля Олега Ланина и Александра Марченко в клубы ФНЛ.

Договоры игроков рассчитаны до конца сезона-2017/18.

Олег Ланин, который провел прошлый год в красноярском «Енисее», будет выступать за самарские «Крылья Советов», выбывшие в минувшем сезоне из премьер-лиги. Александр Марченко, который прошлые два сезона провел в аренде у «Черноморца» и «Спартака-Нальчика», отправится во владивостокскую «Луч-Энергию».

«Руководство ФК “Краснодар” рассчитывает на данных футболистов, как на представителей главной команды, и надеется, что годичная аренда поможет молодым спортсменам получить необходимую игровую практику на более высоком уровне и будет способствовать дальнейшему росту их профессионального мастерства», — говорится на официальном сайте клуба.

Как сообщали Юга.ру, в конце мая Олег Ланин помог молодежной сборной России крупно обыграть команду Беларуси в товарищеском матче.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
26 июня

Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны

Путин попросил подумать о поправках в "пакет Яровой"

"Школа судебного репортера" пройдет в Краснодаре