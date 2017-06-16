Агент Маноласа сообщил о переговорах с «Зенитом»

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Об этом посредник сказал в эфире TeleRadio Stereo.

«Зенит», по данным источника, пока не сделал предложение «Роме». Ранее сообщалось, что римляне отказались продавать Костаса Маноласа и Леандро Паредеса в питерский клуб за € 50 млн и требуют не менее € 80 млн.

При этом 26-летний футболист якобы отказался от перехода в «Зенит». Контракт Маноласа с «Ромой» действует до лета 2019 года.