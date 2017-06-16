«Краснодар» отдал в аренду клубам ФНЛ двух футболистов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Олег Ланин, отыгравший прошлый год в красноярском «Енисее», продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Защитник Александр Марченко будет выступать в «Луч-Энергии».

«Руководство ФК “Краснодар” рассчитывает на данных футболистов, как на представителей главной команды, и надеется, что годичная аренда поможет молодым спортсменам получить необходимую игровую практику на более высоком уровне и будет способствовать дальнейшему росту их профессионального мастерства», — говорится на официальном сайте «Краснодара».