Данни: Возможно, продолжу играть в России
На следующее утро после проводов из «Зенита» полузащитник Данни ответил на вопросы «СЭ» и не исключил, что продолжит карьеру в нашей стране.
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Видимо, что-то случилось...
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— Вчера в Петербурге проводить собрались сотни людей, многие плакали. А что чувствовали на Манежной площади вы?
— Это был и грустный, и прекрасный день. В такие моменты чувствуешь, что проделал отличную работу. Столько болельщиков пришло проводить меня, а я в очередной раз ощутил их отношение ко мне и к моей игре в «Зените». Поверьте, это действительно очень важно для меня.
— Что во время проводов тронуло больше всего?
— Я до сих пор восхищен тем, как люди в принципе выражали свои чувства, свою признательность.
— В душе есть грусть от того, что покидаете «Зенит»?
— Конечно, тяжело уходить после 9 великолепных лет в Петербурге. Все эти годы я отдавал команде и клубу всего себя. Здесь приобрел множество друзей… Уезжать будет непросто.
— Уже знаете, что вас ждет в ближайшем будущем?
— Где продолжу карьеру, на данный момент не знаю. Не буду скрывать — у меня есть ряд предложений. Как в России, так и за рубежом. Но сейчас я еду в Португалию, чтобы сделать небольшую паузу. Мне нужно немного времени, чтобы перевести дух. Затем обдумаю все варианты и приму наилучшее решение для себя и моей семьи.
— Был ли вариант остаться в «Зените»?
— Мне никаких вариантов, чтобы остаться, не предлагали. Это не обсуждалось.
— Собираетесь ли приезжать в Петербург?
— Как уже сказал, может быть продолжу играть в России. Но даже если уеду, буду обязательно приезжать вместе с семьей в Петербург. Это прекрасный город! Но жизнь и футбол таковы, что мы расстаемся. Конечно, после 12 с половиной лет в России я ухожу с ощущением, что сделал большое дело. Здесь прошла большая часть моей карьеры. С «Зенитом» мы выиграли множество трофеев, поэтому, могу быть доволен. Еще раз хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал меня. В том числе и благодаря вам я добился всего того, что имею сейчас. Во многих городах России, где мы играли, я чувствовал поддержку людей, болельщики дарили мне свою любовь и я всегда старался отвечать тем же. И, конечно, отдельное спасибо
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