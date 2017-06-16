Данни: Возможно, продолжу играть в России

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— Вчера в Петербурге проводить собрались сотни людей, многие плакали. А что чувствовали на Манежной площади вы?

— Это был и грустный, и прекрасный день. В такие моменты чувствуешь, что проделал отличную работу. Столько болельщиков пришло проводить меня, а я в очередной раз ощутил их отношение ко мне и к моей игре в «Зените». Поверьте, это действительно очень важно для меня.

— Что во время проводов тронуло больше всего?

— Я до сих пор восхищен тем, как люди в принципе выражали свои чувства, свою признательность.

— В душе есть грусть от того, что покидаете «Зенит»?

— Конечно, тяжело уходить после 9 великолепных лет в Петербурге. Все эти годы я отдавал команде и клубу всего себя. Здесь приобрел множество друзей… Уезжать будет непросто.

— Уже знаете, что вас ждет в ближайшем будущем?

— Где продолжу карьеру, на данный момент не знаю. Не буду скрывать — у меня есть ряд предложений. Как в России, так и за рубежом. Но сейчас я еду в Португалию, чтобы сделать небольшую паузу. Мне нужно немного времени, чтобы перевести дух. Затем обдумаю все варианты и приму наилучшее решение для себя и моей семьи.

— Был ли вариант остаться в «Зените»?

— Мне никаких вариантов, чтобы остаться, не предлагали. Это не обсуждалось.

— Собираетесь ли приезжать в Петербург?