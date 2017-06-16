Сербский футболист Тошич сообщил, что 20 июня приедет на сбор ЦСКА

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Действующий контракт 30-летнего серба с ЦСКА рассчитан до 30 июня. Ранее в СМИ появилась информация, что Тошич может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае».

«Я поеду на сбор, 20 июня буду на тренировке. И, наверное, там все и обсужу с руководством. Пока никаких новостей (по контракту) нет, ничего не изменилось», — сказал полузащитник.