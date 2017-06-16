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16 июня 2017, 13:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Амкар» подписал контракт с воспитанником «Торпедо»

Сегодня 20-летний полузащитник Иван Мельников подписал трёхлетний контракт с «Амкаром».

Сегодня 20-летний полузащитник Иван Мельников подписал трёхлетний контракт с <span class=error>Амкаром</span>. Увеличить
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Хавбек является воспитанником столичного «Торпедо», в сезоне-2014/15 он отыграл за эту команду 13 матчей молодёжного первенства России и забил два гола, а еще два сезона провел с чёрно-белыми в ПФЛ (35 матчей, 1 гол)

«Мы уже достаточно давно обратили внимание на Мельникова, и за то время, которое он провел у нас на просмотре, убедились в том, что правильно оценивали его потенциал. У Мельникова есть все шансы вырасти в очень неплохого игрока, и мы готовы ему в этом помочь. Желаю Ивану использовать свой шанс и как можно громче заявить о себе в красно-черной футболке!», — цитирует исполнительного директора «Амкара» Дениса Маслова пресс-служба пермского клуба.

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