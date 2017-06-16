«Амкар» подписал контракт с воспитанником «Торпедо»
Сегодня 20-летний полузащитник Иван Мельников подписал трёхлетний контракт с «Амкаром».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Хавбек является воспитанником столичного «Торпедо», в сезоне-2014/15 он отыграл за эту команду 13 матчей молодёжного первенства России и забил два гола, а еще два сезона провел с
«Мы уже достаточно давно обратили внимание на Мельникова, и за то время, которое он провел у нас на просмотре, убедились в том, что правильно оценивали его потенциал. У Мельникова есть все шансы вырасти в очень неплохого игрока, и мы готовы ему в этом помочь. Желаю Ивану использовать свой шанс и как можно громче заявить о себе в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter