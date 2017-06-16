Мутко: Стадион «Санкт-Петербург» может перейти в управление ФК «Зенит» в августе

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«Стадион сейчас на балансе города, а «Зенит» будет его эксплуатировать. Готовится кассационное соглашение. Надеюсь, оно будет подписано в августе, тогда полноценным владельцем станет «Зенит», — сказал Мутко.