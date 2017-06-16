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16 июня 2017, 13:37 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Мутко: Стадион «Санкт-Петербург» может перейти в управление ФК «Зенит» в августе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Стадион «Санкт-Петербург», задействованный на Кубке конфедераций, может перейти в полное управление футбольного клуба «Зенит» в августе, когда будет подписано кассационное соглашение. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

По словам <nobr>вице-премьера</nobr> стадион сейчас на балансе города а Зенит будет его эксплуатировать. Увеличить
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«Стадион сейчас на балансе города, а «Зенит» будет его эксплуатировать. Готовится кассационное соглашение. Надеюсь, оно будет подписано в августе, тогда полноценным владельцем станет «Зенит», — сказал Мутко.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Стадион «Санкт-Петербург» примет четыре игры, в частности матч открытия и финал.

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