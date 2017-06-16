Мутко: Стадион «Санкт-Петербург» может перейти в управление ФК «Зенит» в августе
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Стадион «Санкт-Петербург», задействованный на Кубке конфедераций, может перейти в полное управление футбольного клуба «Зенит» в августе, когда будет подписано кассационное соглашение. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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«Стадион сейчас на балансе города, а «Зенит» будет его эксплуатировать. Готовится кассационное соглашение. Надеюсь, оно будет подписано в августе, тогда полноценным владельцем станет «Зенит», — сказал Мутко.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве,
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