«Антальяспор» объявил о переходе нападающего «Локомотива» Майкона

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Об этом сообщил официальный «Твиттер» турецкой команды. Соглашение подписано на три года.

Ранее стало известно, что форвард не полетел с «Локомотивом» на первый сбор в Австрию. Срок контракта футболиста с «железнодорожниками» истекал 30 июня нынешнего года.

Майкон выступал за «Локомотив» с 2010 года. По итогам прошлого сезона «Антальяспор» занял в чемпионате Турции пятое место и не выступит в еврокубках.