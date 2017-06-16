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16 июня 2017, 12:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Антальяспор» объявил о переходе нападающего «Локомотива» Майкона

«Антальяспор» объявил о подписании контракта с нападающим Майконом, ранее выступавшим за московский «Локомотив».

Антальяспор объявил о подписании контракта с нападающим <span class=error>Майконом</span> ранее выступавшим за московский Локомотив. Увеличить
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Об этом сообщил официальный «Твиттер» турецкой команды. Соглашение подписано на три года.

Ранее стало известно, что форвард не полетел с «Локомотивом» на первый сбор в Австрию. Срок контракта футболиста с «железнодорожниками» истекал 30 июня нынешнего года.

Майкон выступал за «Локомотив» с 2010 года. По итогам прошлого сезона «Антальяспор» занял в чемпионате Турции пятое место и не выступит в еврокубках.

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