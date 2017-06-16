Источник: Ди Франческо ради «Ромы» отказался от зарплаты в € 4 млн в «Зените»

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«Зенит» рассматривал Ди Франческо в качестве приоритетной кандидатуры на замену Мирче Луческу, другим претендентом на пост был главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри. В итоге на должность был назначен бывший тренер «Интера», «Галатасарая», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентины» Роберто Манчини.