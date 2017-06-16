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16 июня 2017, 9:46 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: Ди Франческо ради «Ромы» отказался от зарплаты в € 4 млн в «Зените»

По информации Sky Sport Italia, руководство «Зенита» предлагало бывшему главному тренеру «Сассуоло», нынешнему наставнику «Ромы» Эусебио Ди Франческо трёхлетний контракт с зарплатой € 4 млн евро в год, однако итальянский специалист отказался от предложения ради работы в «Роме».

По информации Sky Sport Italia руководство Зенита предлагало бывшему главному тренеру <span class=error>Сассуоло</span> нынешнему наставнику <span class=error>Ромы</span> Эусебио Ди <span class=error>Франческо</span> трёхлетний контракт с зарплатой € 4 млн евро в год однако итальянский специалист отказался от предложения ради работы в Роме. Увеличить
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«Зенит» рассматривал Ди Франческо в качестве приоритетной кандидатуры на замену Мирче Луческу, другим претендентом на пост был главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри. В итоге на должность был назначен бывший тренер «Интера», «Галатасарая», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентины» Роберто Манчини.

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