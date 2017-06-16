На стадионе имени Ленина в Хабаровске начался ремонт футбольного поля
Это делается для ликвидации замечаний комиссии РФПЛ.
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На стадионе имени Ленина начались технические работы по ремонту футбольного поля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
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