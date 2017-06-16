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16 июня 2017, 4:56 | Футбол: Премьер-лига | RIGMA.INFO

На стадионе имени Ленина в Хабаровске начался ремонт футбольного поля

Это делается для ликвидации замечаний комиссии РФПЛ.

Это делается для ликвидации замечаний комиссии <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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На стадионе имени Ленина начались технические работы по ремонту футбольного поля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу клуба. Это делается для ликвидации замечаний комиссии РФПЛ.

В настоящий момент клубом приложены все усилия для того, чтобы «СКА-Хабаровск» играл все свои домашние матчи в Хабаровске.

Напомним, благодаря помощи спонсоров и мэрии краевого центра идет подготовка стадиона им. Ленина в Хабаровске к матчам Российской футбольной Премьер-лиги.

Ранее, по сообщению sportbox.ru, президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что у стадиона «СКА-Хабаровск» имеются проблемы с инфраструктурой, из-за которых клуб может быть вынужден играть на резервной арене.

Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что не может быть огромных отличий в требованиях Первого дивизиона и Премьер-Лиги.
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