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16 июня 2017, 9:39 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Полузащитник «Гомеля» Карницкий отправился на просмотр в «Тосно»

Полузащитник белорусского «Гомеля» Александр Карницкий отправился на просмотр в «Тосно», сообщает «Прессбол».

Полузащитник белорусского Гомеля Александр Карницкий отправился на просмотр в <span class=error>Тосно</span> сообщает <span class=error>Прессбол</span>. Увеличить
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В текущем сезоне чемпионата Белоруссии 28-летний хавбек принял участие в 11 матчах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Стоит отметить, Выступая за БАТЭ, Карницкий в сезоне розыгрыша Лиги чемпионов-2015/16 попал в символическую сборную по итогам одного из туров.

Напомним, ранее состав «Тосно» пополнил белорусский голкипер Александр Гутор.

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