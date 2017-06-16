Полузащитник «Гомеля» Карницкий отправился на просмотр в «Тосно»
Полузащитник белорусского «Гомеля» Александр Карницкий отправился на просмотр в «Тосно», сообщает «Прессбол».
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В текущем сезоне чемпионата Белоруссии 28-летний хавбек принял участие в 11 матчах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.
Стоит отметить, Выступая за БАТЭ, Карницкий в сезоне розыгрыша Лиги чемпионов-2015/16 попал в символическую сборную по итогам одного из туров.
Напомним, ранее состав «Тосно» пополнил белорусский голкипер Александр Гутор.
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