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16 июня 2017, 9:08 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Спартак» поборется с «Ньюкаслом» и «Бернли» за защитника «Селтика»

Защитник «Селтика» Йозо Шимунович попал в сферу интересов московского «Спартака» и английских «Ньюкасла», «Бернли» и «Хаддерсфильда», сообщает Daily Mail.

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По информации издания, 22-летний хорват оценивается в восемь миллионов фунтов стерлингов, а минувшим летом у него сорвался переход в «Торино».

Сообщается, что московский клуб наблюдал за игроком несколько последних месяцев.

«Йозо не торопится с выбором. У нас есть клубы, которые проявляют интерес, но, насколько я знаю, никаких официальных предложений не было, поэтому он ждет следующего сезона, чтобы начать его с «Селтиком», — заявил представитель Шимуновича.

В минувшем сезоне, защитник принял участие в 33 матчах шотландского клуба, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

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