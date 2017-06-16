Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30089799/
16 июня 2017, 1:10 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Олег Кононов: Команду определяет не игрок, а стиль

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов заявил, что команду определяют не звездные игроки, а ее стиль.

Главный тренер <span class=error>Ахмата</span> Олег <span class=error>Кононов</span> заявил что команду определяют не звездные игроки а ее стиль. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Система ценностей клуба — может быть любой. Как и стиль. Главное — это понимание и последовательное выполнение. Я уверен, абсолютно любой выбранный вариант принесет результат. Команду определяет не игрок, а стиль.

Я постоянно думаю, если бы меня попросили обозначить одним словом манеру игры какой-либо команды, что бы я сказал… Так вот, хороший игрок — это профессионал. Хороший тренер — профессионал, способный показать харизматичность игрока, не нарушая систему и манеру игры клуба.

Задача селекционного отдела — искать профессиональных исполнителей на каждую позицию. Мне интересно, чем, кроме физических качеств и навыков, выбирая игрока, руководствуются селекционные отделы клубов. Я думаю, очень важно обратить внимание на менталитет спортсмена. При всей талантливости игрока, клуб может столкнуться с проблемой психологической несовместимости. Это ответ на вопрос, почему игрок положительно подает себя в одной команде, а в другой — нет.

Команда — это не только набор звездных игроков, но и психологическая совместимость хороших исполнителей, — написал Кононов в инстаграме.

Терек
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Новый Денисов. Кто такой Кузяев

Новый Денисов. Кто такой Кузяев

«Зенит» подписал контракт с 24-летним полузащитником Далером Кузяевым. «СЭ» с помощью данных InStat объясняет, почему этот футболист принесет пользу «Зениту».
Еще 7 новостей  Все новости
15 июня

Как горел стадион, построенный к Чемпионату мира (Видео)

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)

Ивелин Попов меняет «Спартак» на «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ