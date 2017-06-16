Олег Кононов: Команду определяет не игрок, а стиль
Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов заявил, что команду определяют не звездные игроки, а ее стиль.
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«Система ценностей клуба — может быть любой. Как и стиль. Главное — это понимание и последовательное выполнение. Я уверен, абсолютно любой выбранный вариант принесет результат. Команду определяет не игрок, а стиль.
Я постоянно думаю, если бы меня попросили обозначить одним словом манеру игры
Задача селекционного отдела — искать профессиональных исполнителей на каждую позицию. Мне интересно, чем, кроме физических качеств и навыков, выбирая игрока, руководствуются селекционные отделы клубов. Я думаю, очень важно обратить внимание на менталитет спортсмена. При всей талантливости игрока, клуб может столкнуться с проблемой психологической несовместимости. Это ответ на вопрос, почему игрок положительно подает себя в одной команде, а в другой — нет.
Команда — это не только набор звездных игроков, но и психологическая совместимость хороших исполнителей, — написал Кононов в инстаграме.
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