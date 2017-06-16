«Локомотив» интересуется лидером тульского «Арсенала»

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Московский «Локомотив» ищет усиление на следующий сезон, в котором команде предстоит выступление в групповом турнире Лиги Европы. Одно из приоритетных направлений в селекции для «железнодорожников» — приобретение как минимум одного футболиста в линию нападения. В сферу интересов красно-зеленых, в частности, попал форвард тульского «Арсенала» Федерико Расич.

Как сообщил «Известиям» источник в «Арсенале», еще на прошлой неделе в офис клуба пришел запрос от «Локомотива» на предмет возможности переговоров относительно трансфера аргентинского игрока.

— Руководство «Арсенала» пока не дало окончательного ответа на запрос «Локомотива» по поводу приобретения Расича, — пояснил представитель клуба. — К более конкретному диалогу по этой теме в «Арсенале» намерены перейти только после назначения нового главного тренера команды, определенности с которым еще нет. Весной Федерико был одним из ключевых футболистов клуба, и никто не собирается с ним просто так расставаться.

По словам другого источника, близкого к «Локомотиву», в Черкизово озабочены комплектацией атакующей линии в условиях осенней борьбы на два фронта — в чемпионате России и еврокубках. Минувшей весной, когда клуб занял восьмое место в национальном первенстве и выиграл Кубок России, его ударной силой был бразилец Ари, зимой арендованный до конца сезона у «Краснодара». Контракт 31-летнего футболиста с «быками» заканчивается летом 2019 года, и «Локомотив» хочет его выкупить, но пока, по данным источника, не сошелся с клубом Сергея Галицкого в цене.

На случай срыва переговоров по выкупу бразильца и рассматривается вариант с Федерико Расичем. Впрочем, форвард туляков может оказаться в «Локо» и в случае удачного завершения переговоров по Ари. Игорь Портнягин, приобретенный в августе «железнодорожниками» у «Рубина», пропустил большую часть прошедшего сезона из-за травмы, и пока неясно, как быстро он сумеет набрать форму. С другим нападающим, Майконом Маркесом, контракт которого истекает в конце июня, пока не подписано новое соглашение. Таким образом, из игроков «Локо», способных сыграть в атаке, остается не показавший весной результативной игры Джефферсон Фарфан, а также молодой футболист Артем Галаджан.

Президент «Локо» Илья Геркус не стал комментировать информацию относительно запроса по Расичу.

— Пока идет трансферная кампания, и мы не можем говорить ничего на этот счет, — сказал «Известиям» Илья Геркус.

Действующий контракт Расича с туляками действует до лета 2018 года с опцией автоматической пролонгации еще на год.

Хорват по происхождению, уроженец аргентинского Мар-дель-Плата, Федерико Расич начал свою карьеру в клубе «Химнасия» (Ла-Плата). В феврале 2014 года Расич был на полгода арендован пермским «Амкаром», но ни разу не вышел на поле из-за отсутствия трансферного сертификата (РФС не смог получить его от Футбольной ассоциации Аргентины). По окончании аренды 25-летний форвард вернулся в «Химнасию» и сразу же ушел в полуторагодичную аренду в «Арсенал» (Саранди).

В начале 2017 года Расич перешел в тульский «Арсенал». По мнению бывшего главного тренера команды Сергея Кирьякова, форвард в силу своих физических характеристик (рост 194 см, вес 83 кг) может быть востребован многими клубами РФПЛ.

— Расич в силу своей фактуры неплохо чувствует себя в игре на втором этаже, — объяснил «Известиям» Сергей Кирьяков, возглавлявший «Арсенал» в минувшем сезоне. — Его можно удачно использовать как на острие атаки, так и в подыгрыше. Особенно на стандартах, из которых Федерико забил немало голов. Кроме того, он хорош в обороне при стандартах у своих ворот — угловых и штрафных с флангов. Расич может «цепляться» за мячи впереди, сохранять их для команды, обыгрываться с партнерами. Минувшей весной он внес серьезную лепту в то, что «Арсенал» сохранил место в РФПЛ. Так что этот футболист может усилить практически любой клуб.