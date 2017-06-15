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15 июня 2017, 23:22 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Роман Зобнин: Официальные матчи буду проводить только в следующем году

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал о своем состоянии, отметив, что появится на поле только в следующем году.

Полузащитник московского Спартака и сборной России Роман <span class=error>Зобнин</span> рассказал о своем состоянии отметив что появится на поле только в следующем году. Увеличить
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Напомним, хавбек столичного клуба приступил к восстановлению от травмы колена, полученной в контрольном матче национальной команды против сборной Венгрии (3:0).

«У меня полный разрыв крестообразных связок, частично — мениск. Есть диск с записью операции. Потом посмотрю. Врач говорит, что такую травму можно и за 3 месяца при огромном желании залечить. Но это тяжело. Тренировки начну, скорее всего, в этом году, но официальные матчи буду проводить только в 2018-м.

Сегодня утром занимался 3 часа, а после обеда примерно 2 с половиной. Ходить тяжело. Ногу сам сгибать не могу, помогает специальный тренажер.

Каррера написал смс через переводчика. Но общаться с ним по телефону напрямую не могу. Разные языки. В Италии буду до 10 июля, здесь прохожу восстановление. Обязательно буду на игре «Спартак» — «Локомотив» за Суперкубок России, — приводит слова полузащитника официальный сайт «Фратрии» со ссылкой на прямой эфир игрока в Instagram.

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