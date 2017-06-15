Гончаренко: У Дзагоева нет никаких проблем, что не может не радовать

«У Лёхи никаких ограничений нет. Алан дискомфорта не испытывает, но есть определённый план по тому, как его надо подвести к общим нагрузкам. Он выполняет большой объём работы, у него нет никаких проблем, что не может не радовать. Что касается Сергея Игнашевича, то он планомерно готовится. Может быть, на первом сборе в общей группе мы его не увидим, дальше будем смотреть», — поведал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.

Высказался Гончаренко и относительно молодых игроков и футболистах, вернувшихся из аренды.