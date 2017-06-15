«Мощнейший легионер в истории». Как провожали Данни
Болельщики «Зенита» проводили Данни, который завершил выступления за
сине-бело-голубых.
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ШЕСТЬ ОТТЕНКОВ ОДНОГО ПОРТУГАЛЬЦА
Болельщики «Зенита» начали собираться на Манежной площади больше чем за час до официального начала проводов Данни. При этом сам португалец встречал их аж в шести экземплярах. В виде картонных статуй во всех видах формы, в которой он успел поиграть за «Зенит» в течение 9 лет. Вот он совсем молодой,
«ЛЮБИМЫЙ ИГРОК МИЛЛЕРА!»
Официальную часть прощания с португальцем открыл конкурс на знание фактов из биографии Данни. Как ни странно, наибольшую осведомленность проявили юные участники. Они были в курсе даже того, что супруга Данни Петра в юности занималась баскетболом, а сам футболист — велоспортом. К слову, позже Петра вместе с
Вывел же капитана «Зенита» на помост президент клуба Сергей Фурсенко. Под рев болельщиков, разумеется.
— Я всегда хотел закончить карьеру в Петербурге, — обратился к людям Данни. — Но в жизни случается всякое….
— Из «Зенита» уходит легенда, — объявил в свою очередь Сергей Фурсенко и неожиданно для многих продолжил, Мощнейший легионер в истории клуба, желаю Данни удачи от имени Алексея Миллера. Это его любимый игрок в «Зените».
После этого президент сгреб португальца в объятия.
Так началась самая трогательная часть вечера. На большом экране запустили ролик. Нет, не с самыми яркими игровыми моментами с участием Данни. Болельщики от мала до велика высказывали португальцу с экрана свои чувства.
И если старшее поколение в основном желало Данни удачи в дальнейшем и отмечало, что он навсегда останется в сердцах болельщиков, то юное было куда более категорично.
— Ты еще должен стать лучшим в мире, и я тебе этого желаю! — безапелляционно заявил с экрана проектора мальчишка лет семи.
«ЛАЙК ПОСТАВЛЮ ВСЕМ»
— Я обязательно лайкну в соцсетях все ваши пожелания, — сказал Данни в микрофон. И выразил надежду, что болельщики будут поддерживать его всегда. В ответ на это около тысячи человек на Манежной вновь разразились ревом.
— Надеюсь, увидим твоих близнецов в «Зените», — перекричала всех женщина средних лет.
Тогда Сергей Фурсенко под скандирование «Данни, Данни» явно не по сценарию на радость собравшейся публике взял обещание с Данни приехать на один из матчей «Зенита». Чтобы проводить его можно было и на стадионе.
ДЕТИ И БЕРЕМЕННЫЕ — БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Но и на этом прощание не закончилось. Данни пришлось убрать подальше телефон, на который он снимал буквально все происходящее на Манежной. Включая прижизненный гипсовый бюст, который был торжественно открыт тут же, рядом с памятниками Кваренги и Трезини. Прямо на сцене началась прощальная
А рядом был установлен Кубок, который болельщики доверху наполнили письменными пожеланиями, подарками, игрушками, рисунками. Один из таких портретов мальчик прислал Данни с родственником аж из Раменского.
Растроганный португалец крутился пытался расписаться для всех, однако примерно через час стало ясно — народу столько, что дело может растянуться до ночи. Пусть уже и белой петербургской. Болельщики стали пускаться на хитрости.
— Пропустите, пожалуйста, с маленьким ребенком. Он не переживет, если уйдет без фото.
— Беременной, женщине дайте пройти!
И все в таком духе.
Апогеем проводов стал девичий хор, который по взмаху своего
К ожидавшей его машине Данни шел минут десять. И если бы не стюарды, пассажирскую дверь вряд ли открыл бы. Но все рано или поздно заканчивается. Данни протиснулся в авто через узкую щелочку, еще раз обеими руками помахал толпе, повторяя
— Возвращайся, капитан! — еще долго неслось ему вслед.
Сергей ЦИММЕРМАН, Артем РЯБОВОЛ
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