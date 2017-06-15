«Мощнейший легионер в истории». Как провожали Данни

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ШЕСТЬ ОТТЕНКОВ ОДНОГО ПОРТУГАЛЬЦА

Болельщики «Зенита» начали собираться на Манежной площади больше чем за час до официального начала проводов Данни. При этом сам португалец встречал их аж в шести экземплярах. В виде картонных статуй во всех видах формы, в которой он успел поиграть за «Зенит» в течение 9 лет. Вот он совсем молодой, только-только выигравший Суперкубок Европы. Вот постарше — после двух чемпионств подряд в 2010 и 2011/12 годах. А вот современный. Вернувшийся на поле после третьего разрыва крестообразных связок колена.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Все оттенки Данни перед прощанием в Питере <a href="https://t.co/3RR42BE0Xx">pic.twitter.com/3RR42BE0Xx</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/875350847030521857">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ЛЮБИМЫЙ ИГРОК МИЛЛЕРА!»

Официальную часть прощания с португальцем открыл конкурс на знание фактов из биографии Данни. Как ни странно, наибольшую осведомленность проявили юные участники. Они были в курсе даже того, что супруга Данни Петра в юности занималась баскетболом, а сам футболист — велоспортом. К слову, позже Петра вместе с сыновьями-близнецами Бернарду и Франсишку и новорожденной дочкой Эмили на руках вскоре и сама появилась на сцене. А Данни в минуты особого смущения (а может быть, чтобы скрыть свои слезы) подходил и целовал обеих.

Вывел же капитана «Зенита» на помост президент клуба Сергей Фурсенко. Под рев болельщиков, разумеется.

— Я всегда хотел закончить карьеру в Петербурге, — обратился к людям Данни. — Но в жизни случается всякое….

— Из «Зенита» уходит легенда, — объявил в свою очередь Сергей Фурсенко и неожиданно для многих продолжил, Мощнейший легионер в истории клуба, желаю Данни удачи от имени Алексея Миллера. Это его любимый игрок в «Зените».

После этого президент сгреб португальца в объятия.

Так началась самая трогательная часть вечера. На большом экране запустили ролик. Нет, не с самыми яркими игровыми моментами с участием Данни. Болельщики от мала до велика высказывали португальцу с экрана свои чувства.

И если старшее поколение в основном желало Данни удачи в дальнейшем и отмечало, что он навсегда останется в сердцах болельщиков, то юное было куда более категорично.

— Ты еще должен стать лучшим в мире, и я тебе этого желаю! — безапелляционно заявил с экрана проектора мальчишка лет семи.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Зенит" прощается с Данни: вы только посмотрите, сколько народу пришло! <a href="https://t.co/DZLCNq9NGQ">pic.twitter.com/DZLCNq9NGQ</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/875369484747501568">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ЛАЙК ПОСТАВЛЮ ВСЕМ»

— Я обязательно лайкну в соцсетях все ваши пожелания, — сказал Данни в микрофон. И выразил надежду, что болельщики будут поддерживать его всегда. В ответ на это около тысячи человек на Манежной вновь разразились ревом.

— Надеюсь, увидим твоих близнецов в «Зените», — перекричала всех женщина средних лет.

Тогда Сергей Фурсенко под скандирование «Данни, Данни» явно не по сценарию на радость собравшейся публике взял обещание с Данни приехать на один из матчей «Зенита». Чтобы проводить его можно было и на стадионе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Во время проводов Данни ему открыли такой памятник <a href="https://t.co/29wjpsuMCV">pic.twitter.com/29wjpsuMCV</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/875383366299901953">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДЕТИ И БЕРЕМЕННЫЕ — БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Но и на этом прощание не закончилось. Данни пришлось убрать подальше телефон, на который он снимал буквально все происходящее на Манежной. Включая прижизненный гипсовый бюст, который был торжественно открыт тут же, рядом с памятниками Кваренги и Трезини. Прямо на сцене началась прощальная автограф-сессия.

А рядом был установлен Кубок, который болельщики доверху наполнили письменными пожеланиями, подарками, игрушками, рисунками. Один из таких портретов мальчик прислал Данни с родственником аж из Раменского.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Данни сегодня раздал сотни автографов <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8?src=hash">#СпасибоДанни</a> <a href="https://t.co/bYAd1hK6YV">pic.twitter.com/bYAd1hK6YV</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/875394166112604160">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Растроганный португалец крутился пытался расписаться для всех, однако примерно через час стало ясно — народу столько, что дело может растянуться до ночи. Пусть уже и белой петербургской. Болельщики стали пускаться на хитрости.

— Пропустите, пожалуйста, с маленьким ребенком. Он не переживет, если уйдет без фото.

— Беременной, женщине дайте пройти!

И все в таком духе.

Апогеем проводов стал девичий хор, который по взмаху своего дирижера-предводителя (тоже девушки) чисто спел бессмертный хит группы «Queen» «We are the champions».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Данни навсегда запомнит этот момент! <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8?src=hash">#СпасибоДанни</a> <a href="https://t.co/1zHfJbHVES">pic.twitter.com/1zHfJbHVES</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/875380530925252609">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

К ожидавшей его машине Данни шел минут десять. И если бы не стюарды, пассажирскую дверь вряд ли открыл бы. Но все рано или поздно заканчивается. Данни протиснулся в авто через узкую щелочку, еще раз обеими руками помахал толпе, повторяя по-русски «Спасибо большой» и все-таки уехал.

— Возвращайся, капитан! — еще долго неслось ему вслед.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Данни с огромным трудом сел в машину и уехал с проводов <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8?src=hash">#СпасибоДанни</a> <a href="https://t.co/WWuWxyZJik">pic.twitter.com/WWuWxyZJik</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/875383956664930304">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>